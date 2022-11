Hallein hinkt in der Wertstoffsammlung hinterher

Während es in den meisten Gemeinden eine gut funktionierende Müllabfuhr und nutzerfreundliche (überdachte) und ordentliche Recyclinghöfe gibt, hinkt Hallein in dieser Angelegenheit noch immer weit hinterher.

Als Halleiner Bürger ist man selbst die eigene Müllabfuhr. Zwar entsorgt die Gemeinde Restmüll und Bioabfall direkt aus den Haushalten, dann ist aber auch schon zusammengeräumt mit dem "Service". Für den "bescheidenen" Rest an Müll mit erheblichem Gewicht und/oder Volumen darf jeder Haushalt selbst die Müllabfuhr spielen. Das ist nicht nur unbequem und mindert die Sammelleistung, sondern auch umweltfeindlich, da meistens ja dann doch der Pkw als Müllfahrzeug herhalten muss.

"Die Gemeinde Bürmoos ist eine der letzten Gemeinden, die den gelben Sack einführt", hieß es im ORF am 1. 1. 2021. Die wohl allerletzte Gemeinde diesbezüglich ist jedoch Hallein, denn dort darf auch am 1. 1. 2023 immer noch jeder Haushalt seinen Verpackungsmüll selbst entsorgen und ein Plan ist nicht in Sicht.

Angeblich haben seit 2018 die Gemeinden im Tennengau alle ihre Altpapiersammlung so umgestellt, dass dieser Wertstoff direkt über eine eigene Tonne beim Haushalt gesammelt und abgeholt wird (Quelle: ORF-Salzburg, 27. 12. 2017). Das mag für alle Gemeinden im Tennengau gelten, Jahre später aber noch immer nicht für den Hauptort im Bezirk. Zwar gibt es einzelne Haushalte mit einer Altpapiertonne (warum nur einzelne?), aber von einer generellen Abholung kann noch immer nicht die Rede sein.

Und auch das Abliefern von Sperrmüll und Sondermüll ist nicht einfach in Hallein. Sperrmüll und Sondermüll auf einmal abzuliefern geht nicht, denn Sperrmüll (und Verpackungsmüll) muss nach Gamp, Sondermüll nach Neualm. Dabei kommen schon einige Kilometer zusammen, denn die beiden Sammelstellen liegen diametral auseinander und nicht einmal die Abgabezeiten sind ident.

Vor vielen Jahren war Hallein dank des Engagements von Ing. Längauer unter Bürgermeister Franz Kurz vorbildlich in dieser Angelegenheit unterwegs. Inzwischen haben alle Gemeinden Hallein längst abgehängt. Das Schlimme daran: Altpapier- und Verpackungsmüllsammlung müsste nicht einmal die Gemeinde bezahlen, nur darum kümmern müsste sich halt jemand. Ob sich in der Gemeinde da jemand angesprochen fühlt?







Helmut Meisl, 5400 Hallein