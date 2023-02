Hallein kann mit 35 Flüchtlingen leben

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Stangassinger! Als gebürtige Halleinerin (geb. Moldan) bin ich noch immer an allem interessiert, was sich in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin und in der meine Töchter leben, tut. Einer Pressemeldung habe ich entnommen, dass Hallein ein Heim für 35 Flüchtlinge bekommen wird. Ihre Reaktion auf dieses Vorhaben hat mich betroffen und traurig gemacht.

Indem Sie die verstärkte Präsenz der Polizei angekündigt haben, haben Sie die in der Umgebung lebenden Menschen nämlich auf eine drohende Gefahr durch die Geflüchteten aufmerksam gemacht und negativen Vorurteilen Vorschub geleistet. Und der Gedanke, die einen Flüchtlinge aufnehmen zu wollen und die anderen abzulehnen, führt zwangsläufig zu dem Schluss, dass es "gute" Flüchtlinge gibt und "böse, schlechte" - eine Kategorisierung, die einfach nicht zutreffend ist. Gut und Böse ist überall zu finden, dort und hier.

Im Jahr 2015 sind an die 150 geflüchtete junge Männer aus Afghanistan, Syrien und Somalia nach Abtenau gekommen. Mit einigen gleichgesinnten Frauen und Männern gründete ich das "Herzteam" mit dem Ziel, den teilweise schwerst traumatisierten Menschen von Anfang an das Gefühl des Angenommenseins und der gegenseitigen Achtung zu geben. Das Arbeiten mit den Asylsuchenden war fordernd, aber auch erfüllend. Bis heute sind Kontakte aufrecht, und immer noch darf ich die große Dankbarkeit derer erfahren, die in Salzburg Fuß gefasst haben.

Ich bin fest davon überzeugt: Was das kleine Abtenau mit weit über 100 Asylsuchenden geschafft hat, wird die viel größere Stadt Hallein mit 35 Flüchtlingen auch schaffen: in Frieden nebeneinander leben und einander achten.

Ich wünsche Ihnen für diese schwierige Aufgabe alles Gute!



Hilde Baumgartner, 5441 Abtenau