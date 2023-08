Hallenbad-Ausschreibung: Billig ist teuer

Zu "Paracelsusbad bleibt bis Ende des Jahres geschlossen": Der Volksmund, wenn ich diesen Ausdruck überhaupt noch gebrauchen darf, sagte: "Wer billig kauft, kauft teuer." Ich glaube mich erinnern zu können, dass man früher nie das günstigste Angebot annahm und vor allem Firmen bevorzugte, die schon Referenzadressen hatten. Man müsste doch wissen, dass aggressive Hallenbadluft andere Materialien benötigt, die halt in der Regel auch mehr kosten.

Ich habe in der Gastronomie oft genug erlebt, dass scheinbar günstige Angebote eines lokalen Erzeugers meistens im Endeffekt sehr teuer kamen, da man hier weder Gastronomieströme noch Servicewege berücksichtigte und auf so manchen Kühlraum, siehe auch Tiefgarage Seekirchen für die BH, wurde einfach vergessen bzw. stand am falschen Ort. Wir hatten ein geflügeltes Wort in der Branche, welches besagte, wenn ein Wirt einen Kostenvoranschlag hat, kostet es meistens drei Mal so viel.

Hat eigentlich KI auch einen eingebauten Hausverstand?

Peter Damjanovic, 5020 Salzburg