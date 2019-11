Halloween - Süßes und Saures

Sauer: Ein am Vortag vorbestelltes 8111-Taxi für die Fahrt zum Flughafen am nächsten sehr frühen Morgen kommt über

50 Minuten nicht, weil "wegen Halloween so viel los" sei. Genau darum bestellt man vor, um - Staus ausgenommen - verlässlich ein Taxi zu bekommen. Sehr in Eile fahren wir mit dem eigenen Auto - die Parkrechnung für 14 Tage werden wir der Funktaxivereinigung übermitteln.

Süß: Während mein Mann am Flughafen einen Parkplatz sucht, plage ich mich mit vier Gepäckstücken - kein Trolley verfügbar. Vier junge Burschen am Heimweg von einer Halloweenparty bieten ihre Hilfe an, ziehen und schieben - am Schalter angelangt wünschen sie mir liebenswürdig einen schönen Urlaub.

Dr. Elisabeth Werner

5026 Salzburg

Quelle: SN