Haltung der Bundesregierung ist vollkommen richtig

Zum Leitartikel von Herrn Andreas Koller in der Ausgabe vom 10. Dezember: Ich kann die Aufregung um die Ablehnung der Republik Österreich zum Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens nicht nachvollziehen. Im Gegenteil finde ich diese Haltung der Bundesregierung vollkommen richtig (eines der wenigen Momente, zu denen ich Solches von mir sagen kann). Dieses aus mehreren Gründen, wovon hier nur die mir wesentlichsten genannt werden. Sehen wir uns an, wie viele kriminelle Handlungen von (besonders) rumänischen Staatsangehörigen mehr oder minder täglich bei uns verübt werden! Dann bekommt die Sache schon etwas deutlicher Sinn. Es ist kein Geheimnis, dass sowohl Rumänien als auch Bulgarien zu den Staaten mit der höchsten Korruptions- und Kriminalitätsrate innerhalb der EU zählen. Logischerweise kann sich daraus nur ergeben, dass unsere Republik gut daran tut, genau aufzupassen, wer da in unser Land einreisen möchte.

Auf der anderen Seite verstehe ich nicht, weshalb niemand etwas dabei findet, wenn Einreisende beim Grenzübertritt kontrolliert werden (trotz Schengen!), die aus Italien, der Bundesrepublik Deutschland, Slowenien oder der Tschechischen Republik kommen. Innerhalb der vergangenen zwei Jahre habe ich selber das, aus all diesen genannten Ländern heimkommend, erlebt. Umso lächerlicher wird es, wenn man beispielsweise am Grenzübergang Walserberg kontrolliert wird, jedoch beim Grenzübertritt von Simbach a. Inn in Bayern nach Braunau in Oberösterreich nicht (solang man den "kleinen Grenzüberganz" durch beide Ortskerne benutzt). In Spielfeld stehen ein paar gelangweilte Bundesheer-Angehörige sichtlich frustriert herum und machen Dienst nach Vorschrift, kommt man über Langeck aus Slowenien nach Österreich, fällt das weg. Besonders toll ist die Umleitung auf einen Autobahnparkplatz bei Arnoldstein, wenn man über Tarvis aus Italien einreist. Auch hier Bundesheer, wozu, weiß keiner; die armen Präsenzdiener wohl auch nicht. Das kann 20 Minuten Reisezeitplus bedeuten, und niemand weiß, wofür. Der abkommandierte Grenzwächter in Wullowitz wollte wohl nicht, der hat einfach durchgewinkt.

Wo bleibt denn da das vielgerühmte Schengen?

In Zeiten wachsender illegaler Migration wäre es wahrscheinlich ohnehin besser, das Schengener Abkommen erst mal völlig außer Kraft zu setzen und Grenzkontrollen wieder obligatorisch zu machen, aber das darf man ja heute kaum noch laut sagen….

Im Übrigen habe ich in meinem gesamten bisherigen Leben mit fast 60 Jahren noch nie FPÖ oder rechts gewählt, und ich werde das, solang bei klarem Verstand, auch niemals tun. Aber das hier Angesprochene ist eine Frage der Inneren Sicherheit und hat mit parteipolitischen Präferenzen meiner Ansicht nach nichts zu tun.





Matthias Czaschke, 8042 Graz