Haltung statt SUPERGAU

Beim Wort "Gau" denkt außerhalb Österreichs niemand an Salzburger Regionen, sondern an die territoriale Gliederung des Deutschen Reiches im Nationalsozialismus sowie an den "Größten Anzunehmenden Unfall", also den schwerwiegenden Störfall eines Atomkraftwerks. Das Wort "Supergau" steht für die böse Steigerung einer AKW-Katastrophe wie Tschernobyl 1986 und Fukushima 2011 mit tausenden Toten, schlimmsten Erkrankungen, Traumata, ausgestorbenen Landstrichen und negativen ökologischen und ökonomischen Auswirkungen bis heute.

Wie naiv-ignorant, wie geschmacklos-abgebrüht, wie unverantwortlich-provokant muss man sein, um für ein neues internationales Kulturfestival den Namen "Supergau" zu verwenden! Oder geht es um unterhaltsamen Populismus? Die Verwendung des Wortes verhöhnt Opfer und empört empathische Menschen bis zum Fremdschämen. Noch ist Zeit, die Entscheidung mutig zurückzunehmen und einen passenden Titel zu etablieren. Das wäre Haltung im Sinne des guten Salzburger Kulturentwicklungsplans, an dem Künstler und Kunstvermittler im Flachgau, Lungau, Pinzgau, Pongau und Tennengau engagiert mitgearbeitet haben.





Tomas Friedmann, 5020 Salzburg