Handeln für den Klimaschutz

Zum Leserbrief "Versteht noch einer diesen Klimaschutz?" am 12. 6. 2023:

Alle wissen, wie es um unser Klima steht. Etliche nehmen ihre individuelle Verantwortung wahr und tun, was in ihren Möglichkeiten steht. Andere delegieren das an die Grünen, wehren sich gegen deren angebliche Bevormundung (eher wie Jugendliche, die sich noch nicht sicher sind, ob sie noch ein Kind oder eigenverantwortliche Erwachsene sein wollen) und haben gleichzeitig die Vorstellung, dass die Grünen alles machen und überall sein sollen.

Wenn Sie wollen, dass die Grünen überall sind, dann stärken Sie diese! Das Problem beim Klimaschutz ist die Verleugnung der eigenen Verantwortung und dass die aktiv bekennenden Klimaschützer in ihrem politischen Wirken nicht unterstützt, sondern bekämpft werden. Wer Klimaschutz will, muss sich den Klimaschützern anschließen. Bequem ist das allerdings nicht.

Dr. Karoline Hochreiter, 5020 Salzburg