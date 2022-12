Handlungsbedarf in der Politik

Liebe Politikerinnen, liebe Politiker, an euch alle!

Wäre jetzt im Advent, in der ach so besinnlichen Zeit nicht die Möglichkeit, innezuhalten und sich zu fragen, wozu man eigentlich vom Volk gewählt worden ist?

Ihr seid sicher nicht gewählt worden, um euch gegenseitig mit Gift und Galle zu überschütten, auch nicht um mit euren Äußerungen den politischen Gegner zu diffamieren und herabzusetzen. Eure Aufgabe ist es sicher auch nicht, reflexartig jeden Vorschlag, jede Idee von den anderen Parteien sofort als Blödsinn, Hirngespinst, Wahnsinn abzutun, um politisches Kleingeld zu schlagen und auf die nächste Wahl hinzusehen. Ihr seid auch nicht gewählt worden unser Geld für fragwürdige Aktionen beim Fenster hinauszuwerfen, mir fällt sofort der aktuelle Untersuchungsausschuss ein. Über weite Strecken ergebnislos, kabarettreife Szenen und als Fazit würde man agrarisch ausgedrückt ins Stammbuch schreiben: "Die Sau frisst, wenn sie beim Trog ist", wobei ihre Farbe keine Rolle spielt.

Ihr seid auch nicht gewählt worden, um durch Zuwarten, Ablenken, Tricksen, Halbwahrheiten und juristische Findigkeit die Leute zu frustrieren, enttäuschen und im schlimmsten Fall aufzuhetzen. Zuviel Herumstieren in der Vergangenheit löst sicher auch nicht die aktuellen Probleme, und dass man im Nachhinein auch alles besser gewusst hätte, sicher auch nicht.

Ihr seid gewählt worden, um Österreich durch diese schwierigen Zeiten zu führen. Ihr sollt gemeinsam die bestmöglichen Lösungen für unsere Land und seine Bewohner finden. Das gelingt nur mit gegenseitigem Respekt und Wertschätzung. Unrecht aus der Vergangenheit gehört selbstverständlich aufgearbeitet, ihr seid der Wahrheit verpflichtet, und sie ist auch uns zumutbar!. Corona, Ukrainekrieg, Flüchtlingsbewegung und die hohe Inflation sind sicher nicht hausgemachte Probleme, nicht verschuldet von der aktuellen Regierung, die ganze Welt leidet darunter. Blickt in die Zukunft, springt über euren Schatten und bündelt eure Kräfte, anstatt euch gegenseitig die Kraft zu nehmen.



DI Christa Stockhammer, 5023 Salzburg