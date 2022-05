"Handy am Steuer" stärker bestrafen

"Handy am Steuer" ist längst kein kleines Delikt mehr. Tagtäglich bin ich in dieser Stadt zu Fuß und mit dem Bus unterwegs, teils mehrere Stunden. Oft sehe ich daher vorbeifahrende Autos und ich wage die Behauptung, dass in jedem fünften Auto jemand am Steuer sitzt, die oder der gleichzeitig irgendetwas mit ihrem oder seinem Handy macht. So intensiv, dass manchmal Grün oder Rot übersehen werden. Es ist eigentlich unfassbar und ich gebe ja zu, dass es schwer zu kontrollieren ist. Dennoch meine ich, dass ab und an eine Schwerpunktkontrolle gut täte und abschreckend wirken könnte. Denn die Strafen sind ja ganz ordentlich. Für mich ist dieses Fehlverhalten schlimm, weil einfach die Aufmerksamkeit nicht im erforderlichen Ausmaß gegeben ist. Daher meine Bitte: nicht wegschauen, hinsehen!



Günter Österer, 5020 Salzburg