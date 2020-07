Handy auf Abwegen mit gutem Ende

Am 1. 7. 2020 vergaß ich in Eile mein Handy auf dem Bahnsteig am Hauptbahnhof in Salzburg. Im Zug fiel mir das auf. Doch vom Bahnsteig war es verschwunden. O weh, geklaut! Nein, am selben Tag , meine Begleiter hatten mein Handy mehrfach angerufen, meldete sich ein Mann mit östlichem Akzent und kündigte an, das von ihm gefundene Handy bei Lost & Found abzugeben. Aus dem Ausland zurück, holte ich es heute ab. Da ich den Namen des ehrlichen Finders nicht kenne, bedanke ich mich herzlich auf diesem Weg bei ihm und wünsche ihm alles Gute!



Gertrude Friese, 5452 Pfarrwerfen