Handy-Gesprächsaufnahme ein Abhörskandal?

Da hat ein geschasster Spitzenbeamte in einer geselligen Runde mit Freunden und Bekannten seiner Enttäuschung, von "Partei -Freunden" zuerst benutzt und dann wie eine heiße Kartoffel fallengelassen zu werden, Luft gelassen. Dabei erhob er massive Vorwürfe gegen mächtige Partei-Größen. Zeugen dieses Gesprächs berichten, dass dabei "in vino veritas" eine enthemmende Rolle gespielt hätte.

Ein Teilnehmer hat dieses zwei Stunden dauernde Gespräch mit seinem iPhone aufgenommen. Die Wiedergabe zeigt, dass mehrere Personen Zeugen dieser Philippika waren. Also war dem drei Monate später verstorbenem Spitzenjuristen bewusst, das seine Beschuldigungen keinesfalls "geheim" bleiben würden.

Demgemäß ist anzunehmen, dass letztere auch ohne dem von der in die Enge getriebenen ÖVP als "Abhöraffäre à la Ibiza" aufgebauschtem Mitschnitt den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hätten.





Helmut Hintner, 5020 Salzburg