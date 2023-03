Handyfasten spart auch viel Energie

Zum Artikel "Eine Woche ohne Handy" im SN-Lokalteil: Ich finde es faszinierend, dass eine Lehrerin Schüler/-innen zum Sieben-Tage-Handyfasten überzeugen kann. Vielleicht würde es den Schülern/

-innen noch leichter fallen, wenn ihnen zusätzlich vermittelt würde, dass durch dieses Fasten immens viel Energie gespart wird. Unzählige Apps verbrauchen im Hintergrund durch Übertragung, hauptsächlich von Videos, in den Datenservern sehr viel Energie und diese stehen daher schon in Alaska, da dort die Kühlung dieser Anlagen leichter fällt. So würde der Vorschlag des Handyfastens noch leichter fallen und einen Beitrag zum Klimaschutz darstellen.

Eine Idee wäre auch zu überdenken: zusätzlich zu "Fridays for Future" auch jeden Freitag das Handy ausschalten. Da würde dieser Protest selbst keine Energie verbrauchen. Es müsste lediglich eine Powertaste gedrückt werden. Zur Klarstellung: Fasten dauert nicht nur sieben, sondern 40 Tage.



Leopold Unterholzer, 5020 Salzburg