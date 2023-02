"Hans Pfitzner-Straße", ja oder nein?

Ja, der zweifellos genialische Komponist Hans Pfitzner war leider ein Sympathisant des Nationalsozialismus. Ja, er war nach 1945 ein altersstarrsinniger Unbelehrbarer. Und ja, seine Beziehung zu Salzburg ist nicht so wesentlich, um nach ihm eine Straße zu benennen und einen Gedenkstein aufzustellen. Er hat nie wirklich in Salzburg gewohnt, sondern starb hier 1949 auf seiner letzten Konzertreise eher zufällig nach einem Schlaganfall.

Was mich an der derzeitigen Kampagne stört, ist die Oberflächlichkeit, mit der er von manchen Damen und Herren der historischen Wissenschaft und der Politik be- und verurteilt wird. Offenbar haben die sich nicht die Mühe gemacht, sich näher mit der ambivalenten und hochgradig komplexen, da psychopathischen Persönlichkeit Pfitzners zu beschäftigen. In einer Denkschrift hat er zum Beispiel 1943 (!) festgehalten: "Ich bin weit davon entfernt, zu bedauern, dass ich nicht der Günstling Adolf Hitlers bin, vielmehr wäre mir das geradezu unangenehm." Hitler hatte ihn ja schon 1923 im Spital besucht und nachher geäußert, Pfitzner habe "mit seinem Bart vor ihm gelegen wie ein Rabbiner."

Arnold Schönberg schickte aus dem US-Exil am 10. September 1947 eine sehr noble und kollegiale eidesstattliche Erklärung an die mit dem "Fall Pfitzner" beschäftigte deutsche Spruchkammer, in der er den Antisemitismus des Beschuldigten als "kleine Trübung" bezeichnete und meinte: "Wenn das nazistische System für ihn von Vorteil war, so bin ich überzeugt, dass er sich niemals dafür gebeugt, niemals eine Konzession gemacht hätte, Grausamkeiten aber sicherlich verurteilte." Nun könnte man einwenden, dass auch dem assimilierten Schönberg in jungen Jahren der Deutschnationalismus gar nicht fremd gewesen war.

Noch unverdächtiger und die Sache exakt treffend beurteilte 1949 der große, von den Nazis vertriebene Dirigent und Humanist Bruno Walter den Mann, dessen Meisterwerk "Palestrina" er 1917 uraufgeführt hatte, den er als Künstler hoch verehrte und dem er bis nach 1945 eine schwierige Freundschaft bewahrte: "Haben wir nicht in seinem Wesen die seltsamste Mischung von wahrer Größe und Intoleranz, die vielleicht je das Leben eines Musikers von solcher Bedeutung problematisch gemacht hat?" Wäre das nicht eine für eine Erklärung unter der Salzburger Straßentafel geeignete Aussage? Oder man benennt den Verkehrsweg in "Palestrina-Straße" um. Denn über die politischen Anschauungen des italienischen Renaissance-Meisters wissen wir nichts, möglicherweise zu seinem Vorteil.



