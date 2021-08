Harte Folgen für viele Arbeitslose

Ich war selbst arbeitslos und konnte durch den geringfügigen Zuverdienst meine Wohnung und meine Lebenserhaltungskosten gerade noch bestreiten. Eine Wohnbeihilfe wurde abgelehnt, da der Quadratmeter Preis über fünf Euro lag.

Weiters konnte ich bei der Firma erst nach fünf Monaten in eine Vollbeschäftigung aufgenommen werden. Wenn der geringfügige Zuverdienst abgestellt wird, werden tausende Arbeitslose auf der Straße stehen.

Ich bin 2018 nach meiner Scheidung und aus beruflichen Gründen von Gänserndorf nach Wels übersiedelt. Zwei Jahre war ich in Deutschland beruflich unterwegs, bis der Dienstvertrag nach zwei Jahre nicht mehr verlängert wurde. Ich war fast ein Jahr arbeitslos gemeldet, mit 1020 Euro Arbeitslosengeld.

Das angesparte Geld wurde auch immer weniger. Eine Mietbeihilfe würde mir abgelehnt, da der Quadratmeter-Preis über fünf €/qm lag. Ich bezahlte für meine 45-Quadratmeter-Wohnung 400 Euro.

Ich hatte zusätzliche Ausgaben von circa 420 Euro für Gas, Strom, Auto, Handy, Internet, Versicherung und Kredit.

Nach langem Suchen fand ich in Zeiten von Corona einen Job als Essenszusteller auf geringfügiger Basis (450 Euro).

Ohne den Zuverdienst wäre ich nach ein paar Monaten auf der Straße gestanden.

Nach fünf Monaten hat mich die Firma von geringfügig auf Vollzeit angemeldet.

Auf Grund des Umsatz Einbruchs musste die Filiale in Gmunden geschlossen werden. Und ich war wieder beim AMS. Gott sei Dank fand ich wieder einen Job als Zusteller bei der FA Veloce. Jetzt hole ich für den REWE die Corona Gurgel-Tests in den REWE Filialen in Oberösterreich zweimal am Tag ab.





Christian Kulpa, Wels