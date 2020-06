Harte Maßnahmen in Seniorenheimen

Sehr geehrte Frau Haimerl! Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Artikel vom 30. 5., Sie sprechen mir aus der Seele. Viel zu lang schon wurde dieses Thema totgeschwiegen und ich gebe Ihnen völlig recht, wenn Sie schreiben, dass die alten Menschen regelrecht abgeschottet und weggesperrt würden.

Meine Mutter lebt seit sieben Jahren in einem Seniorenheim. Erst seit einigen Tagen ist es möglich, ihr Zimmer wieder unter Sicherheitsauflagen zu betreten (vorher nur Gartenbesuche mit drei Metern Abstand).

Nun konnte ich deutlich den körperlichen und psychischen Verfall an ihr feststellen, der unter diesen harten Maßnahmen stattgefunden hat. Sie war es gewöhnt, mindestens zwei Mal wöchentlich Besuch von ihren Angehörigen zu erhalten.

Noch schlimmer betroffen ist mein Lebensgefährte, dessen Mutter in einem anderen Heim untergebracht ist.

Dort geht es zu wie in einer Sicherheitshochburg. Es wird weiterhin keine Möglichkeit geboten, in das Haus zu kommen, obwohl die RP schon so niedrig sind! Argumentiert wird damit, dass die Bewohner ohnehin das Haus verlassen dürften. Für seine 99-jährige Mutter ist das aber nicht mehr möglich.

Ich appelliere an Sie, bleiben Sie bitte an diesem Thema dran und schreiben Sie über den Leidensdruck der Betroffenen. Denn nur mit medialem Druck lässt sich vielleicht diese Gesundheitsdiktatur aufweichen, damit wir uns wieder um unsere ältere Generation kümmern können, so wie sie es gewöhnt ist und es verdient hat.

Wochenlange Erhebungen meinerseits haben ergeben, dass es in der Coronakrise für alles Verordnungen der Bundesregierung gab und gerade in diesem sensiblen Bereich keine, nur Empfehlungen. Daher kann jeder Heimträger willkürlich entscheiden. Das SH Bergheim hat bereits zur Gänze geöffnet, habe ich aus zuverlässiger Quelle erfahren. Diese bundesweite Ungleichheit erzeugt viel Ärger bei allen Betroffenen.



Inge Deutschmann, 5020 Salzburg