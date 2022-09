Harte Zeiten für Italien

Auch wenn sich bei der Parlamentswahl in Italien die Allianz um die postfaschistische Partei Fratelli d'Italia durchgesetzt hat und das Rechtsbündnis somit über eine Mehrheit in beiden Parlamentskammern verfügt, wird das Regieren für die voraussichtlich erste Ministerpräsidentin Italiens, Giorgia Meloni, alles andere als einfach werden. Es handelt sich nämlich um ein Bündnis unterschiedlicher Rechtsparteien, die zum Teil völlig divergierende Ansichten vertreten. Während Meloni beispielsweise Waffenlieferungen an die Ukraine befürwortet und zu den Sanktionen gegen Moskau steht, sind ihre Bündnispartner Salvini und Berlusconi dagegen Putin-Verehrer. Erschwerend kommt auch hinzu, dass der Schuldenberg Italiens mit über 130 Prozent des Bruttoinlandprodukts exorbitante Ausmaße angenommen hat. Ob Wahlversprechen wie Steuersenkungen, einen früheren Rentenbeginn oder Hilfen für junge Erwachsene angesichts der prekären finanziellen Lage umgesetzt werden können, darf daher stark bezweifelt werden. Vielmehr wird die künftige Regierung in Rom kaum Handlungsspielraum haben.





Ingo Fischer, 9473 Lavamünd