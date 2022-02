Harte Zeiten für Sparbuchsparer

Wenn man die Entwicklung ab der Jahrtausendwende betrachtet, gab es abzüglich der Inflation immerhin noch eine bescheidene Vermehrung des Guthabens am Konto. Das letzte ,,erfreuliche" Jahr war für Sparer aber 2009. Da lagen die realen Zinsen - also Zinsen abzüglich der Inflation, noch bei 2,8 Prozent. Mittlerweile hat sich aber der Wind stark gedreht. Seit Jahren werden nun die Sparer durch die Niedrigzins- und Negativzinspolitik der Zentralbank eiskalt enteignet, was zur Folge hat, dass ihre Ersparnisse schmelzen.

Die Kombination aus Inflation und Niedrigzins verstärkt den Wertverlust. Die sture Zinspolitik der EZB hat dazu geführt, dass sich die Geldmenge seit 2008 fast versiebenfacht hat. Der Gegenwert des Geldes, also das, was man dafür kaufen kann, ist hingegen wesentlich geringer. Es ist ein trauriges Faktum, dass die Schere zwischen der Erweiterung der Geldmenge und dem, was man dafür bekommt, immer weiter auseinanderklafft. Der Status quo kann daher nicht länger akzeptiert werden. Die Politik muss endlich handeln. Sie hat die Pflicht, die EZB und deren französische Präsidentin Lagarde mit Nachdruck aufzufordern, die Zinsen zu erhöhen. Des Weiteren darf der Europäischen Zentralbank nicht länger gestattet werden, immer neues Geld zu drucken. Es muss endlich Schluss mit der bewussten Geldentwertung sein!

Ingo Fischer, 9473 Lavamünd