Harz IV im Wohnungsbau?

Die Mieten sind zu hoch. Es muss günstiger gebaut werden. Bis daher sind sich alle einig.

Allerdings trennen sich die Ansichten, wie man dahin kommt. ÖVP und Neos meinen, das sei unter anderem mit der Abschaffung der verpflichtenden Barrierefreiheit und der Kinderspielplätze zu erreichen.

Hier wird an der völlig falschen Stelle angesetzt. Schon für Eltern von Kleinkindern ist eine barrierefreie Wohnung eine große Erleichterung und wir alle werden im Alter heilfroh über eine barrierefreie Wohnung sein. Wird sie uns doch erlauben, länger in unserer gewohnten Lebensumgebung zu bleiben. Das macht auch volkswirtschaftlich Sinn, denn die Pflege zu Hause ist noch allemal das Günstigste. Das heißt, hier würden nur Kosten auf später verschoben - zukunftsvergessen.

Nur mehr als verrückt kann die Absicht bezeichnet werden, Kinderspielplätze nicht mehr vorzuschreiben. Es sind schon jetzt jämmerlich kleine Flecken, welche hier für die Kinder vorgesehen sind. Auf diese auch noch zu verzichten verbannt Kinder nur mehr ans Smartphone und an den Computer. Macht das Sinn? Das ist genauso zukunftsvergessen wie die Auflassung der Barrierefreiheit.

Aufhören muss die Bereicherung über "Grundbuch statt Sparbuch", der große Leerstand und die Zweitwohnungsflut. Erst dann wird Wohnen wieder günstiger.





Hans Bichler, 5760 Saalfelden