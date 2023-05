Haslauer hat dem Wählerwillen entsprochen

An alle Besserwisser, die sich jetzt wieder bemüht fühlen, ihre Eindrücke darzustellen:

Landeshauptmann Haslauer wollte die drei erstgereihten Parteien einbinden, um eine Allianz für Salzburg zu schmieden, und um Projekte für Salzburg und die Salzburger unter größtmöglicher Beteiligung besser und schneller umsetzen zu können, und um genau diesen Besserwissern nach einer Wahl entgegenzutreten.

Das ist - wie mehrmals dokumentiert - an der SPÖ gescheitert und somit bleibt für eine tragfähige Regierung gar keine andere Wahl, als die FPÖ.

Was ist daher so schlimm daran, den Wählerwillen durch eine Einbindung der FPÖ in Koalitionsgespräche abzubilden und der FPÖ die Chance zu geben, zu zeigen, was sie tatsächlich umsetzen kann?

Es wäre durchaus interessant, wie genau diese Besserwisser darauf reagiert hätten, wenn Landeshauptmann Haslauer die zwei Verlierer zu Koalitionsgesprächen eingeladen hätte.





Johann Wurzinger, 5020 Salzburg