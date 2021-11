Haslauers Coronapolitik

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Haslauer, als Mediziner und Impfarzt finde ich Ihre Aussage "Virologen möchten Menschen am liebsten in ein Zimmer einsperren etc." mehr als entbehrlich. Was Virologen und andere Gesundheitsberufe möchten, ist die Gesunderhaltung beziehungsweise Gesundwerdung der Menschen. Vielmehr sollten Sie darüber nachdenken und Lösungen finden, wieso Salzburg eine katastrophal niedrige Impfrate hat! Zuletzt eine Frage: An wen wird nach Coronaleugner Wegscheider/ServusTV das nächste goldene Verdienstzeichen des Landes Salzburg gehen?



MR. Dr. Bernhard Fürthauer, 5061 Elsbethen