Hass der 65 km Grenzzaun überwindet

Die Engländer haben 1947 ein Land verschenkt das ihnen nicht gehörte. In diesem haben Millionen Palästinenser gelebt, bevor der jüdische Staat begründet wurde. Seither Dauerstreit der gegensätzlichen Religionen und Ideologien. Insbesondere weil sich Israel auf palästinensisches Gebiet ausgeweitet und die Hamas mit Terroranschlägen reagiert hatte. Das Pulverfass ist jetzt, nach Grenzzaunüberwindung, mit einem Massaker und Geiselnahme der Hamas explodiert. Israel hat mit 6.000 Bomben auf Gaza (etwa so groß wie Wien) geantwortet und droht die zwei Millionen Zivilisten auszuhungern bis alle 150 Geiseln befreit sind. Das Massaker an israelischen Zivilisten ist genauso ungerechtfertigt wie die Wortwahl des israelischen Verteidigungsministers: "Wir kämpfen gegen menschliche Tiere".



Dr. Ewald Maurer, 1160 Wien