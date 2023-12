Angesichts der großen Schneemenge in den vergangenen Tagen stelle ich mir, wie jedes Jahr, die Frage: Hat ein Baum mehr Wert als ein Menschenleben? In den Städten und Dörfern kontrolliert die Gemeinde jedes Jahr den Baumbewuchs, damit kein Bewohner oder dessen Besitz gefährdet ist. Morsche Äste werden entfernt oder sogar ganze Bäume umgeschnitten.

Aber in ländlichen Gegenden? Fällt hier ein Baum auf eine Person, ein Haus oder ein Auto ist das ein "Naturereignis" und der Betroffene hat eben Pech gehabt. Bäume in unmittelbarer Nähe von Wohnhäusern werden vom Bauern beziehungsweise dem Baumbesitzer nicht kontrolliert. Ein Bauern, dem einige Bäume meinem Haus gegenüber gehören, antwortete, als ich ihn darauf angesprochen habe: "Der Baum stand schon da, bevor du dein Haus gebaut hast". Gut und schön, er hat damit Recht, aber der Baum ist in den letzten 20 Jahren enorm gewachsen und stellt somit eine Bedrohung für Leben und Hab und Gut dar. Ich fordere ja nicht, dass der Baumbesitzer gleich alle Bäume in der Nähe von Wohnhäusern fällt, sondern die "gesunden" Bäume derart stutzt, dass sie keine Gefahr darstellen, sie treiben ohnehin jedes Jahr im Frühling wieder aus. Für mich jedenfalls hat ein Menschenleben und Hab und Gut mehr Wert als ein Baum. Sollte ich hier eine falsche Ansicht haben, so bitte ich um Aufklärung.





Franz Hamanek, 5300 Hallwang