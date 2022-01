Selbst eingefleischten "Shoppern" vergeht bei den derzeitigen strengen Kontrollen der 2G-Regel in den Geschäften die Lust am "Shoppen"! Dafür blüht das "Online-Shopping"! Bestellt wird auf Teufel komm raus. Was nicht passt oder gefällt wird zurückgeschickt, auch wenn die Ware dann vielleicht vernichtet wird - aus Kostengründen. Wenn kümmert's?

Mag. Wilfried Ledolter, 8680 Mürzzuschlag