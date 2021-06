Hat Salzburg keinen Klimawandel?

Die Wetterereignisse der letzten Tage zeigen uns, wohin der Weg geht. Immer heftiger und bedrohlicher wird sichtbar, dass der Klimawandel mit einer Rasanz vor sich geht, die uns als Menschheit eigentlich das Fürchten lehren sollte.

Aber in Salzburg: Alles gar nicht wahr - möchte man meinen, wenn man die mittelfristigen Planungen der Verantwortlichen ansieht. Anstatt die Weichen auf klimafreundliche Mobilität zu stellen, pumpt man Millionen in einen Stadtflughafen, der eine Lärm- und Klimabelastung der Bevölkerung in seinem Umkreis darstellt. Man "hofft" wieder auf Zunahme des Flugverkehrs und nimmt dafür Steuergelder in die Hand, die an anderer Stelle weitaus vernünftiger und zukunftsweisender investiert werden könnten. Und dann ist da noch die Garage im Berg - damit dem Autoverkehr auch noch ein weiterer Anreiz geboten wird, mit dem Auto bis mitten in die bereits vom Verkehr extrem geplagte Innenstadt zu fahren. Verkehrspolitik der Vergangenheit. Wann erkennen endlich Salzburgs Politiker und Entscheidungsträger die Zeichen der Zeit? Und wann erkennen die Salzburger, die dies befürworten, dass es höchste Zeit für ein Umdenken ist!



Brigitte E. Grill, 5020 Salzburg