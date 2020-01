Zum Leserbrief "Als Nichtraucher auf Weihnachtsmärkten" von Andreas Hinteregger vom 30. 12. 2019: Ihr Nichtraucherbeitrag ist in meinem Augen sehr unverständlich, sie werden sicher fragen warum. Wir Raucher mussten dank des Rauchverbots in allen Lokalen uns ins Freie begeben und nun beginnt die Hatz gegen Raucher, dank ihres Leserbriefs, auch dort. An ihrer Stelle würde ich mich in die von den Nichtrauchern gewünschten Lokale zurückziehen und lassen Sie bitte noch ein bisschen Freiheit anderen Menschen, die ein Laster haben.

Vielleicht stört sie, sollten die Nichtraucher sich auch im Freien durchsetzen, sonst noch das Trinken von Alkohol, Glühwein usw. Könnte dann die nächste Verbotsrunde starten.







Bärbel Lehner, 4300 St. Valentin