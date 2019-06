Haupsach' die Kohle stimmt

Die steigenden Austrittszahlen präsentiert die katholische Kirche Jahr für Jahr wie eine lästige Niederlage im Fußball, doch kein Bischof zeigt sich glaubwürdig erschüttert. Und jetzt kommt die frohe Botschaft: Die Kirche verliert durch die Kirchenaustritte kein Geld, weil die Verbliebenen mehr verdienen und somit mehr zahlen müssen. "Erzdiözese verschmerzt Kirchenaustritte", heißt es deswegen jetzt in den Medien. Super.

Viele Menschen treten aus der Kirche deshalb nicht aus, weil sie auf ein kirchliches Begräbnis nicht verzichten möchten. Sie wissen nicht, dass es da Möglichkeiten gibt, trotz Austritts mit dem Segen eines römisch-katholischen Pfarrers begraben zu werden. Die Erzdiözese Wien führt diese Möglichkeiten sogar auf ihrer Webseite an. Beim Vergleich mit Fußball denken da manche wohl an ein Eigentor.







Dr. Reinhard Rinnerthaler, 5020 Salzburg