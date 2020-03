Haus Bolaring - Engel der Pflege

Die Nachricht über die notwendige Einstellung der Besucherkontakte in den Seniorenwohnhäusern zum Schutze unserer Senioren, hat mich als Angehörige sehr in Sorge versetzt. Ich hatte Bedenken, meiner Mutter die Gründe für diese schwerwiegenden Maßnahmen erklären zu können.

Durch den professionellen und vor allem engagierten Umgang des gesamten Pflegeteams des Seniorenwohnhauses Bolaring mit dieser für uns allen neuen Situation, konnten die Herausforderungen für Bewohner und Angehörigen jedoch bestens gemeistert werden. Betreuer/innen ermöglichen den regelmäßigen Kontakt über Videotelefonie und somit eine besonders wertvolle Nähe zu unseren Lieben.

Pflege bedeutet im Haus Bolaring nicht nur professionelle medizinische Versorgung sondern auch Herzenswärme, Humor und unglaubliche Hingabe. Ich möchte, auch im Namen der vielen Angehörigen, dem gesamten Pflegeteam für diesen unermüdlichen Einsatz danken. Sie verdienen nicht nur in Corona Zeiten unsere hohe Wertschätzung und Solidarität.







Anita Steiner, 5026 Salzburg