Hausaufgaben gemacht?

Regelmäßiges Händewaschen und Gondel desinfizieren. Sind so unsere Liftgesellschaften wirklich gut auf die kommende Wintersaison vorbereitet? Hat das Personal professionell und geschult gelernt mit widerspenstigen und notorischen Masken- und Abstandsverweigerern umzugehen und ihnen notfalls aber bestimmt den Weg zur Kassa zu zeigen, um anteilsmäßig das Geld von der Skikarte zurück zu erhalten. Der Hinweis allein, wir halten uns an die vorgegebenen Regeln des öffentlichen Verkehrs, deutet an (und bestätigt sich bei den überlieferten Bildern der Gletscherbahnen im Oktober), dass die Kritiker die Oberhand behalten werden. Schade, weil Skifahren verbreitet Corona sicher nicht und unsere hervorragende Luftqualität reinigt bei offenen Fenstern bei der Talabfahrt von selbst die Gondeln. Die notwendigen Aufstiegshilfen könnten bei entsprechend streng gehaltenen Basisregeln, die kontrolliert, mitgeteilt und notfalls abgestraft werden, genauso sicher sein wie das Herunterfahren.

Händewaschen und Gondel desinfizieren sind definitiv zu wenig!

Dr. Martin Reith, 5630 Bad Hofgastein