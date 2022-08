Hausgeburt mit Hebamme

Zu "Rettungshubschrauberteam half bei Hausgeburt in Nußdorf": Hätten wir gut ausgebildete Hausgeburtshebammen, müssten werdende Mütter für einen alltäglichen Vorgang wie die Geburt keinen Notarzthubschrauber holen und dann mit der Rettung ins Krankenhaus fahren. Hier entsteht viel Stress und es werden Ressourcen an der falschen Stelle gebunden. Auch wird der Eindruck vermittelt, Gebären sei etwas Pathologisches. Das Gefährlichste an der Geburt in Nußdorf war für das Neugeborene offensichtlich die Fahrt im Automobil. Infektionen mit Krankenhauskeimen verursachen darüber hinaus in Österreich rund zehn Mal mehr Tote als der Straßenverkehr. Für frisch Entbundene ist das Krankenhaus daher der falsche Ort, die häuslichen Keime sind als unbedenklich einzustufen, an diese ist der Organismus gewöhnt.

Es wäre schön, wenn nach dem Einsatz eines Rettungsteams bei häuslicher Geburt Mutter und Kind künftig wenigstens zu Hause bleiben dürften. Dort kuschelt es sich am Besten und man kann entspannt regenerieren und ausreichend Muttermilch für den Säugling produzieren.

Dr. Caroline Oblasser, Mutter von vier Kindern, 3 davon zu Hause geboren, 5020 Salzburg