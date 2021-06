Hausgemachter Pflegenotstand

Die Salzburgerin Petra Pichler liefert mit Ihrem Leserbrief "Gründe für einen Pflegeberuf" (SN v. 7. 6.) ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie in jungen Menschen die Liebe zum Pflegeberuf geweckt werden kann. Hochachtung!

Der Personalmangel in der Branche, so die Ansicht der Leserbriefschreiberin, sei hausgemacht. Richtig! Zum Beweis dafür werfen wir einen Blick in den Osten des Bundesgebietes:

In Niederösterreich wurde ab 1979 die "Organisierte Nachbarschaftshilfe" geschaffen. Vorbilder waren Feuerwehr, Rotes Kreuz oder Samariterbund. Ehrenamtliches Engagement ließ Personenbetreuung vom Feinsten entstehen. Vergeblich! Gesetzliche Einschränkungen und Regulierungswahn würgten die Nachbarschaftshilfe ab. Auch in Wien passierten gesundheitspolitische Fehler:

Schon vor Jahren wurden Krankenpflegeschulen im Kaiserin-Elisabeth-Spital, in der Rudolfstiftung und im Krankenhaus Hietzing/Jagdschlossgasse dichtgemacht. Auch zahlreiche Pflegehilfelehrgänge fanden ihr jähes Ende. Es erfolgte die vermehrte Einstellung von Ost-Arbeitskräften.

Traurige Tatsache: Langzeitplanung ist in unserem Gesundheitssystem ein Fremdwort.

Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien