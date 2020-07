Fritz Messner ist gnädig. Er schreibt, wir wären an der "Grenze" zur Dummokratie" ("Querschläger" vom 23.7.2020). In Wirklichkeit haben wir diese Grenze seit langem überschritten. Was die "sozialen Netzwerke" betrifft, so muss man der Meinung von Timothy Garton Ash sein: "Das Internet ist die größte Kloake der Menschheit". Und ja, Fritz Messner, nichts wäre leichter, als diese tödliche Pandemie zu bewältigen: Abstand, Maske, Hygiene!

Ist leider bei dem Egoismus, der Dummheit und Einfalt vieler unserer Mitbürger/-innen unmöglich. Der "Hausverstand" ist uns seit langem abhanden gekommen. Dafür werden wir bezahlen. Und nicht zu knapp! Wieder einmal Dank an Fritz Messner, der dem "Volk" aufs Maul schaut. Und Franz Grillparzer meint: "Der Verstand und die Fähigkeit, ihn zu gebrauchen, sind zwei verschiedene Gaben".







Rudolf Prill, 9071 Köttmannsdorf