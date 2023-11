Hausverstand und Bildungspolitik - geht das zusammen?

Man verlängert die Studiendauer im Pflichtschulbereich von drei auf fünf Jahre, genau zu einem Zeitpunkt, von dem man weiß, dass viele Lehrer in Pension gehen werden. Dadurch werden zwei Jahre keine Lehrer fertig und dann ist man ganz überrascht vom Lehrermangel: Hausverstand?

Man pflastert das neue Studium zulasten der Praxis mit Theorie zu und demotiviert so zusätzlich etwaige Lehramtsstudenten beziehungsweise verhindert, dass diese sich überhaupt für ein Studium entscheiden, und wundert sich, dass die Zahl der Studenten zurückgeht: Hausverstand?

Man überfrachtet die unterrichtliche Arbeit der Lehrer noch zusätzlich mit sinnlosen bürokratischen oder sonstigen Aufgaben und schwächt so die, die das System noch am Laufen halten zusätzlich, da es keine Lehrerreserven für Krankenstände, Karenz, etc. gibt und dann versteht man nicht, dass viele Lehrer ausbrennen: Hausverstand?

Solange Politiker, die keinen Hausverstand haben und die die Schulen nur von außen kennen, im Bildungsbereich das Sagen haben und wir auf sogenannte "Bildungsexperten" hören, die von der Arbeit in der Klasse keine Ahnung haben - weil sie nur ganz kurz oder nie unterrichtet haben -, so lange wird sich nichts ändern!

Die einzigen, wirklichen und wahren Experten, was Schule betrifft, sind nämlich wir Lehrer. Lehrer, die tagtäglich nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Erziehungsarbeit leisten, Konflikte lösen, Demokratie üben, Suchtprophylaxe und Aufklärung betreiben, zuhören, trösten, motivieren, helfen …

Es gibt vieles, was verbessert werden könnte in der Bildung. Vielleicht wäre ein guter Weg, sich vor Ort in den Schulen ein Bild zu machen, den Lehrern verschiedener Schultypen einfach nur zuzuhören. Ich bin sicher, dass sie gute Lösungsvorschläge für die Politik bereit hätten.

Man bräuchte dazu nur ein bisschen guten Willen und eben - Hausverstand.

Martin Dietmann, 5303 Thalgau