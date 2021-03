Havarie im Suezkanal

Die Klimaschutzdebatte dauert bereits so lange wie die Debatte um die Herkunftsbezeichnung bei Lebensmitteln! Gerade rechtzeitig zur Klimaschutzdebatte im Plenum des Nationalrates hat sich im Suezkanal das Frachtschiff "Ever Given" quer gestellt. Über 20.000 Container (LKW-Fuhren) auf einem Schiff und weitere 140 Tanker warten bereits.

Diese Containerschiffe bringen unseren Ganzjahreswohlstand. Es wird ja besonders in der Lebensmittelwerbung mit Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit geworben. Palmfett, Kokosfett, Zuckerrohr, Baumwolle, Bambusfasern, Soja, Kautschuk und so weiter. Stündlich werden zwei Hektar Regenwald für diese Produkte abgeholzt.

Palmfett für Margarine und Kunstkäse ersetzen Butter, Milch und tierische Fette und Pflanzenöl von unseren Äckern; Zuckerrohr und Chemiezucker statt unseres Rübenzuckers, Bambusfasern für Kunstfleisch, Soja aus dem Regenwald und dafür heimischen Mais, Getreide und Wiesengras in die "Biogasanlage". Alle diese Fakten sind bekannt und dienen nur den "fetten" Gewinnen und Dividenden für Konzerne.

Diese Diskussionen bestätigen ein völliges Versagen des Umwelt-, des Gesundheits-, des Klima- und des Landwirtschaftsministeriums und zahlloser Experten und Wissenschafter sagt der "Hausverstand"! Darf deshalb auch zu Corona-Zeiten der freie Warenverkehr nicht eingeschränkt werden?

NR. a. D. Leo Steinbichler, 4844 Regau