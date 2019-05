HC Strache ein Opfer?

Zu "Die Urheber finden" (SN vom 20. 5.): Herr Braun konstatiert in seinem Leserbrief, dass sich Strache und Gudenus auf Ibiza "wie Vollidioten verhalten" hätten, versteigt sich in der Folge jedoch in Vermutungen, dass "gewisse Kräfte" (was damit wohl gemeint ist?) gefährlich seien und die Politik eines Landes stören könnten, sollte man die (bösen) "Urheber und die eventuellen Anstifter" für das heimlich gedrehte Video auf Ibiza nicht finden und zur Verantwortung ziehen. Herr Braun hat auch Ideen, wie man die Filmer finden kann, und er bezeichnet in der Folge Strache und Gudenus als "Opfer" und die Filmer als "Täter"! Da hat Herr Braun, glaube ich, etwas verwechselt! Dass es nicht zulässig ist, Menschen heimlich zu filmen, ist sicher richtig. Strache und Gudenus wären nicht damit einverstanden gewesen, ihr Gespräch zu filmen, da bin ich mir sicher. Ich kann beim erstaunten Betrachten dieses Videos aber nie irgendein Anzeichen von Zwang sehen, nein, es scheint mir, als habe Herr Strache großes Vergnügen bei seiner "b'soffenen G'schicht" empfunden. Strache ein "Opfer"? Ich sehe selbstbewusstes Imponiergehabe, mit dem abstruseste Ideen, wie man unsere Demokratie destabilisieren will, wenn man die Mittel dazu bekommt, erklärt werden. So sehen Täter aus, Herr Braun, aber keine Opfer!

Prof. Mag. Monika Umundum, 5302 Henndorf