Heeresgeschichtliche Museum

Der Leserbrief von RA Mag. Wagner aus St. Pölten zum HGM (SN-Online, 4. 2.) kann nicht unwidersprochen bleiben. Der Rechnungshof hat eine sehr gründliche Prüfung durchgeführt und konnte aufgrund der Zeit, der für die Prüfung eingeräumt wurde, gar nicht alle Bereiche eingehend prüfen. Das Ergebnis der Prüfung steht allerdings außer Zweifel und ist - zumindest für Insider - absolut nachvollziehbar. Es steht außer Zweifel, dass in den letzten Jahren nicht alles so gelaufen ist, wie es laufen hätte können und wesentliche Schuld daran ist wohl der mangelnden Dienst- und Fachaufsicht durch den ehemaligen Leiter der Sektion I im Ministerium zuzuweisen. Eine Reform an Haupt und Gliedern wäre hier sicher sehr förderlich und die Einrichtung eines wissenschaftlichen Beirats ist sicher der erste richtige Schritt in eine bessere Zukunft des Museums. Es bleibt nur zu hoffen, dass weitere Schritte folgen.





Herwig-Alexander Mackinger BA, 3133 Traismauer