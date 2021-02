Heeresgeschichtliches Museum muss eigenständig bleiben

Das heeresgeschichtliche Museum "HGM" ist eine international anerkannte Einrichtung.

Dr. Christian Ortner ist ein international anerkannter Fachmann.

Warum glaubt man, durch "Ränkespiele" und unhaltbare Behauptungen dieses Ansehen beschädigen zu dürfen?

Der Rechnungshof ist als tendenziös und subjektiv gefärbt zu klassifizieren - wer die Berichte zur Albertina und zur Nationalbibliothek kritisch mit der Diktion des Berichtes zum HGM vergleicht, wird dies ebenso erkennen.

Der Herr vom Rechnungshof bemängelte beispielsweise, dass eine Frau einen Panzer (ohne Lizenz) auf dem Gelände des HGM gelenkt habe und erkennt dabei nicht, dass englische Panzer ebenso wie englische PKW's rechts gelenkt werden.

Die Arbeit der Bundesbuchhaltungsagentur sei nicht in Ordnung, ein Förderverein des HGM dürfe seinen Sitz nicht am HGM haben, die Einbindung des Direktors in diesen Verein sei eine bedenkliche Verquickung … und so weiter.

Dieser Bericht ist über weite Bereiche weder inhaltlich nachvollziehbar noch richtig.

"Mann" wollte keine Zusammenhänge erkennen, aber nun ist mit der Darstellung der Herren Muchitsch und Schellhorn eben dieser Zusammenhang offensichtlich.

Das heeresgeschichtliche Museum soll eingegliedert werden und bei dieser Gelegenheit kann man auch die Gebäude einer Nutzung nach eigenen Vorstellungen zuführen - damit haben die Initiatoren dieser Kampagne ihre wahren Absichten offen zur Schau gestellt.

Natürlich würden die nunmehr aktiven Kräfte das HGM gerne in das vorbereitete System des Bundesmuseumsverbandes übernehmen - damit würde man jedoch das Ende einer einzigartigen musealen Einrichtung besiegeln.

Ein heeresgeschichtliches Museum kann den erteilten Auftrag nur erfüllten, wenn es eben nicht in ein allgemeines Museum der Geschichte verwandelt wird - und ist die Verkehrung des HGM in Mahnmal völlig sinnwidrig.

Ein Vorschlag zur Güte: Lassen sie das HGM in Ruhe - unterstützen Sie es mit den erforderlichen Mitteln um eine zeitgemäße Aufbereitung zu ermöglichen, dann wird alles wieder gut.

Es bringt schlicht und ergreifend keine Vorteile mehr, wenn "Mann" vor diesem Hintergrund versucht, an der Ehre und Kompetenz eines Fachmannes wie Hrn. Brigadier HR Dr. Christian Ortner zu kratzen - denn nun ist es nicht mehr bestreitbar!

Fr. Eva Bimlinger, Hr. Thomas Drozda und alle interviewfreudige Historiker - suchen Sie das Gespräch mit unserem Direktor Ortner - und dann werden Sie auch verstehen, warum die Aufregung völlig unbegründet ist.

RA Mag. Bernhard Wagner, 3100 St. Pölten