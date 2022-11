Die Türkei, geführt von Erdogan, überfällt und "neutralisiert" Kurden in Syrien und im Irak. Sie führt also Krieg und das unter dem fadenscheinigen Vorwand, Vergeltung für einen vor kurzem in Istanbul verübten Terroranschlag üben zu müssen. Ein Terroranschlag, der per se nicht überzeugt und vor allem Herrn Erdogan nützlich ist. Wo ist hier der Aufschrei unserer Geostrategen in Brüssel?





Dipl. Ing. Franz Wagner, 1040 Wien