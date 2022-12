Heidelbeeren aus Peru

Jetzt bekommen wir also ganzjährig dieses köstliche Superfood aus dem 10.000 Kilometer entfernten Peru. Wir brauchen nicht mehr bis nächsten Sommer warten, bis wir die vitaminreichen Heidelbeeren aus heimischer Produktion kaufen oder sie in unseren Wäldern sammeln. Die peruanischen Heidelbeeren aus den pazifischen Flussoasen versorgen seit einigen Jahren den globalen Verbrauchermarkt. Die von Großkonzernen kontrollierte Plantagen schaffen viele hundert meist saisonale Arbeitsplätze und stimulieren die regionale und nationale Wirtschaft; aber man muss diese exportorientierte Agrarwirtschaft auch kritisch beleuchten. Sie hat die auf die Selbstversorgung und die regionalen Märkte ausgerichtete kleinbäuerliche Landwirtschaft weitgehend verdrängt. In hohem Maß problematisch sind vor allem die ökologischen Begleiterscheinungen und die Umweltbelastungen. Die Heidelbeersträucher werden meist in mit Humus gefüllten Plastikhüllen angebaut; zum Teil wird auch noch (zur Förderung des säuerlichen Geschmacks der Beeren) Schwefel hinzugefügt. Da in der peruanischen Küstenebene kaum Niederschlag fällt, sind die Gemüse-, Obst- und Beeren-Kulturen eine fast ausschließliche Bewässerungs-Landwirtschaft. Die Wasserressourcen der in dem Hochland der Anden entspringenden Flüsse sind aber begrenzt und werden auch für die Versorgung der Bevölkerung benötigt. Besonders problematisch sind vor allem die Projekte zur "Anzapfung" der natürlichen hydrographischen Systeme des Hochlandes in die pazifischen Flusstäler und Küstenebenen. Zum Nachdenken anregen sollte uns auch der ökologische "Fußabdruck" des langen Transportweges auf den Kühlschiffen und der dadurch notwendigen Behandlung der Beeren.

Vielleicht gibt es köstliche Alternativen, um die Feiertage zu genießen!







Dr. Christoph Stadel, 5303 Thalgau