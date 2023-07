Heilmittel gegen Hausärztemangel

Redakteur Pfeiffenberger berichtet umfassend über Österreichs himmelschreienden Mangel an Kassen-Hausärzten (SN vom 1. Juli). Bundesweit stehen derzeit 104 Stellen frei. Auffälligkeit: Keine einzige dieser vakanten Stellen bietet das Patientenservice einer Direktabgabe von Medikamenten. Im Gegensatz dazu gehen freiwerdende Praxen mit gesicherter Hausapotheke weg wie die warmen Semmeln. Neueste Entwicklung: Kassen-Allgemeinmediziner verlassen ihren eingespielten Standort, um anderenorts als Hausapotheker weiterzuarbeiten. Daher ist es höchst an der Zeit, die antiquierten Sperrzonen rund um Apotheken zu beseitigen. So kann die landärztliche Versorgung in kurzer Zeit verbessert werden.





Dr. Wolfgang Geppert, ehemals Landarzt mit Hausapotheke, 1010 Wien