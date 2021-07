Heime für schwere Pflegefälle fehlen

Offener Leserbrief zum Artikel in den SN "Kein Platz im Heim" am 26. 6. 2021 im Lokalteil:

Sehr geehrter Herr Landeshauptmannstellvertreter Dr. Schellhorn, lieber Heinrich!

Ich muss mich doch sehr über die Aussage in den SN wundern. Im Artikel wird erwähnt, dass die städtischen Heime Bewohner mit starken psychiatrischen Krankheitsbildern nicht mehr aufnehmen und du konterst: "Auch Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen sollen eine gewisse Normalität erfahren dürfen."

Ja, das dürfen Sie auch, aber auf keinen Fall auf Kosten aller anderen Bewohnenden und Pflegekräfte. Wir Heimleitungen sprechen in diesem Zusammenhang nicht von Bewohnenden mit leichten Demenzen in Form von Wort- und Zeitfindungsstörungen, sondern von höchst aggressiven, geistig Erkrankten mit Panikattacken und Schreistörungen, die ihre Mitbewohnenden verängstigen und manchmal sogar erfahrene Pflegekräfte verunsichern.

Ich frage mich daher, ob es sich bei dieser Aussage nur um Unwissenheit handelt oder doch um ein bewusstes Ignorieren von Tatsachen, um selbst nicht aktiv werden zu müssen. Aktiv in dem Sinne, dass wir nicht nur in der Stadt Salzburg, sondern auch in den übrigen Landesbezirken dringend spezielle Einrichtungen für solche schweren Pflegefälle benötigen; mit einer 1:1-Pflegebetreuung und einer engmaschigen medizinischen Versorgung durch einen Psychiater vor Ort. Ein persönlicher Besuch in einem Pinzgauer Seniorenheim würde sicher auch bei dir den sozialromantischen Blick auf die Arbeit in Seniorenheimen korrigieren.



Ulrich Eger, M. A.,, Stv. Obmann der Seniorenheime Salzburgs