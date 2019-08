Heimische Landwirtschaft ist in Gefahr

Zum Artikel "Ein bisserl den Wolf streicheln im Lehener Park" - Lokalpatriot Heinz Bayer in den SN v. 5. 8.

Sehr geehrter Herr Bayer,

es ist nicht in Ordnung, wenn man der Bevölkerung vorgaugelt: Kommt der Wolf ist die Welt wieder ein Stückchen mehr Natur. Eines wird vergessen, es gibt auch Verlierer und das ist die heimische Landwirtschaft - die Agrarindustrie freut sich.

Wenn die heimische Landwirtschaft mit ihrer Tadition der Weide- und Almwirtschaft durch den Wolf so sehr beeinträchtigt wird, dass kein gefahrloser Austrieb der Nutztiere mehr möglich ist, wird der Wald Einzug halten.

Soll das Wandern im Wald und die Gefahr des Wolfes attraktiv sein? (bei unkontrollierter Vermehrung). Die Schoßhündchen müssen dann wieder zu Hause bleiben, ansonsten wird dieser von der Leine gefressen.

Ein Wolf-freier Alpenraum ist das einzig Sinnvolle, damit unsere Zukunft gesichert ist.

Ist es nicht so?

Man kann stundenlang über den Wolf diskutieren, jeder hat seine Meinung, aber wie viel Wolf verträgt ein eng besiedelter Raum? Ich bekam ein Video von einem guten Freud, auf dem war zu sehen:

Ein Wolf steht um halb sechs morgens bei einer Bushaltestelle im Dorf; wohlgemerkt in Österreich! Gruselig!

Anscheinend ist es fast jedem egal, was zum Essen auf dem Tisch kommt, ansonsten gäbe es diese Diskussion nicht und man unterstützt und stärkt die heimische Landwirtschaft, die es ohnehin immer schwerer hat!







Maria Rainer, 5453 Werfenweng