Heiratspolitik im Pinzgau

Zum Artikel über die Chronik des Pinzgaus (1. 4. 2023): Es ist immer interessant, wenn neue Chroniken erscheinen, und ich werde mir diese mit Sicherheit besorgen. Besonders interessiert mich der Abschnitt über das Hochmittelalter. Es ist natürlich richtig, dass die Grafen von Lechsgemünd, auch bekannt als Grafen von Mittersill, ihre Eigengüter, also u. a. die Herrschaften Mittersill und Windisch-Matrei (heutiges Osttirol) in einem Erbschaftsvertrag an Eberhard II. verkauft haben.

Heute würde man das als eine Art Kauf auf Leibrente bezeichnen. Eberhard II. war überhaupt eine bedeutende und interessante Herrscherpersönlichkeit, als er praktisch am Beginn der Landesherrschaft der Erzbischöfe in Salzburg stand. Es gelang ihm durch Kauf, Tausch und Erbschaft, das Herrschaftsgebiet abzurunden und die entsprechenden Rechte - wie etwa die Gerichtsbarkeit - dazu zu erwerben.

Durch eine geschickte Heiratspolitik kamen damals auch viele edelfreie Familien in die Abhängigkeit vom Landesherrn. Ein gutes Beispiel dafür ist die Heirat Ottos von Walchen (heute Gemeinde Piesendorf) mit der Tochter von Konrad von Goldegg. Die Kinder, die dieser Ehe entstammten, wurden automatisch, so wie ihre Mutter, Ministeriale, was aber nicht von Nachteil sein musste. Friedrich von Walchen wurde als Friedrich II. Erzbischof von Salzburg und war somit auch der erste Salzburger, der in seiner Heimat Erzbischof wurde (1270 - 1284). Auch für die österreichische Geschichte war er von Bedeutung als Unterstützer und Berater Rudolfs von Habsburg.



Herwig-Alexander Mackinger, BA, 3133 Traismauer