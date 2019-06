Leserbrief zu "Gute Nachrichten und viel heiße Luft beim Klimaschutz", SN vom 19. 6.:

"Strafzahlungen" in Form des Zukaufs von CO2-Zertifikaten kommen auf uns Steuerzahler zu, wenn wir in Österreich die Klimaschutzziele verfehlen. Würde es da nicht Sinn machen, anstatt heftig für mehr E-Autos zu werben, z.B. die Tempolimits auf Autobahnen auf 120 und auf Landstraßen auf 80 km/h zu senken? In Deutschland spricht man von 5 Prozent CO2-Einsparung durch diese einfache Sofort-Maßnahme. Sofort erreichbar. Übrigens: Der Strom für E-Autos und E-Luft-Taxis kommt heute zu einem erheblichen Teil aus Atom- und Braunkohle-Kraftwerken. Soll das etwa umweltfreundlich sein?





Peter Müller, 5152 Michaelbeuern