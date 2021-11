Heizen in öffentlichen Verkehrsmitteln und der Klimawandel

Am Verhalten der Betreiber der öffentlichen Verkehrsmittel sowie im Sommer am Betrieb von Klimaanlagen lässt sich global schön zeigen, wie wenig Bewusstsein für die drängenden ökologischen Fragen der Gegenwart vorhanden ist. Hiesige Öffis werden meist ab August bei kühlerem Wetter und bis in den Juni hinein intensiv beheizt. Klimaanlagen hingegen sind oft so stark kühlend eingestellt, dass Menschen ohne Pullover auch im Sommer eine Erkältung droht. Die so ausgetrocknete Luft und der massive Gegensatz Öffi-Außenwelt verstärken die Temperaturgegensätze, Menschen werden eher krank und der Strom kommt aus der Steckdose. Rechnet man die Heizenergie für alle überheizten Öffis und Klimaanlagen global hoch . . . frage nicht.

Solche Aspekte zeigen wie schwierig ein Systemwandel umzusetzen ist, solange man keinerlei Bereitschaft für so einfache Änderungen im Alltag zeigt und lebt.







Christian Mokri, 5110 Oberndorf