Heizkosten einsparen!

In vielen Ämtern und öffentlichen Gebäuden herrscht eine unnötig hohe Temperatur. Viele Büroräume sind so temperiert, dass die Mitarbeiter/-innen

das ganze Jahr über im sommerlichen Outfit zur Arbeit kommen. Ein Absenken der Raumtemperatur um zwei Grad - ja schon um ein Grad! - würde eine deutliche Verringerung der Heizkosten bedeuten. Warum warten, bis uns Russland "das Gas odraht"? Handeln wir jetzt, der Frühling steht vor der Tür, gewöhnen wir uns an ein niedrigeres Heizungsniveau, in vielen Fällen auch an ein gesünderes Raumklima. Das Mitleiden mit den Menschen in der Ukraine beweisen wir, wenn wir bereit sind, auch in unserem täglichen Leben Einschränkungen hinzunehmen. Jeder Haushalt kann mit seinem Heiz-Verhalten einen Beitrag leisten. Zum Vorbild können Ämter und Behörden werden, wenn sie mitsparen und das demonstrieren, indem sie den grünen Poster gut sichtbar aufkleben.





Horst-Sigbald Walter, 8700 Leoben