Heizkostenerhöhung der Salzburg AG

Vor ca. 30 Jahren habe ich in meiner Wohnung einen Kaminofen eingebaut, weil der einzige Grund damals war, dass es Kamine in unseren Häusern gibt, die ja förmlich danach schreien. Meine Bekannten wunderten sich darüber und meinten, dass wir doch diese so günstige Elektro-Heizungen hätten. Heute beneiden sie mich darum - so schnell ändern sich die Zeiten!

Neulich bekam ich die Stromabrechung von der Salzburg AG und ich übernahm

das Kuvert mit spitzen Fingern, weil auch meine Nerven schon ziemlich blank liegen,

was Energie und alles drumherum betrifft. Die Politik und die Medien tun ja auch

das ihrige dazu! Nach zwei Tagen und einem Schnapserl hatte ich endlich den Mut und die Kraft, das Kuvert zu öffnen und siehe da - große Freude und Verwunderung - ich bekam eine gar nicht so geringe Gutschrift. Ich verstand die Welt nicht mehr, was sich schnell geändert hat, denn heute kamen die neuen Sätze vom nächsten Jahr und die wären: von 13,6080 Cent brutto pro kWh auf Cent 32,40! Wie viele Prozente diese Erhöhung ist, will ich gar nicht wissen, denn sonst werde ich noch zum Säufer!





Josef Blank, 5061 Elsbethen