Gratulation an den innovativen Wirt Peter Lammer im Johanneskeller in der sogenannten rechten Salzburger Altstadt. Ein Danke an die ausführliche Berichterstattung über dessen energiesparende Kochstrategie.

Offensichtlich haben diese Einsparnotwendigkeit mindestens zwei Wirte in dessen Umgebung noch nicht begriffen. Unter der Devise: "Heizschwammerl haben keine Pause" werden sogenannte Schanigärten (Linzer Gasse, rechtes Salzachufer) dort weiterhin massiv beheizt. Ein Optimist, wer denkt, dass diese Betriebe die Energiekostenzuschüsse der Regierung nicht beantragen werden bzw. diese dann nicht ausbezahlt werden. Die Hoffnung auf Behebung dieses zynischen Energieverschwendungs-irrsinns ist ohnehin äußerst begrenzt in dieser "unserer" Stadt.



Hans Peter Radauer, 5020 Salzburg