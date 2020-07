Vor nicht allzu langer Zeit wurden Mitarbeiter/-innen in Alten- und Pflegeheimen als "Helden/-innen des Alltags" bezeichnet und ihnen wurde applaudiert. Inzwischen ist das in Vergessenheit geraten. Ich möchte nun einige dieser "Helden/-innen" vor den Vorhang bitten und ihnen Dank für ihre Arbeit aussprechen. In diesem Fall dem Team der Pflege 3 im Seniorenhaus Farmach in Saalfelden. Xandi und ihr Team haben sich in den letzten Wochen weit über das zu erwartende Maß hinaus, aufopfernd und herzlich um meine Mutter gekümmert und ihr so in den letzten Lebensjahren noch eine schöne und erfüllte Zeit geschenkt.









Traudi Schwaiger, 5760 Saalfelden