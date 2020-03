Helden und Heldinnen an vorderster Front

Sie sind vorwiegend Frauen. Sie sind Mütter. Oft auch alleinerziehend.

Sie kommen früher in die Arbeit, sie gehen später nach Hause. Egal was der Dienstplan vorsieht, sie bleiben. Um für die Patienten da zu sein, um ihre Kolleginnen zu unterstützen.

Sie müssen nicht darum gebeten werden, sie tun das selbstverständlich.

Man wechselt sich ab. Kurze Toilettenpause, vielleicht noch einen Schluck Wasser. Dann sofort zurück an die "Front". Dort strahlen sie Besonnenheit aus, sie beruhigen die Patienten, aber ermahnen sie auch dort, wo es notwendig ist, sie klären auf. Gleichzeitig bewältigen sie den Stress und die Hektik, die sich im Hintergrund abspielt.

Sie sind da für die Menschen. Sie versorgen die Österreicher mit lebensnotwendigen Medikamenten.

Und zwar flächendeckend in ganz Österreich. Immer geöffnet, für alle da und nur wenige Kilometer vom Zuhause jedes Österreichers entfernt.

Ich spreche von den Pharmazeutisch Kaufmännischen Assistentinnen (PKA) und Pharmazeutinnen in den rund 1400 Apotheken im ganzen Land.

Was sie alle momentan mit einer Selbstverständlichkeit und noch immer mit einem Lächeln, welches trotz Schutzmaske noch wahrnehmbar ist, leisten, lässt einen Beobachter nur noch staunen.

Dieses unglaubliche Engagement lässt einem die Gänsehaut den Rücken herunterlaufen. Im positiven Sinn.

Die Apotheken mit ihren Mitarbeitern gehören zu den wichtigsten Einrichtungen der sogenannten "kritischen Infrastruktur" dieses Landes, und genau deshalb gebührt ihnen nicht nur Dank, sondern sie sollten auch besonders geschützt werden. Sei es durch SARS-CoV-2-Schnelltests für Mitarbeiter, um eine gegenseitige Ansteckung womöglich zu verhindern, sei es durch Plexiglaswände an den Verkaufsplätzen oder durch die Bereitstellung wirksamer Schutzmasken.

In dieser schwierigen Situation zeigt sich jedenfalls, wie wichtig und notwendig die dezentralisierten Strukturen der österreichischen Apothekenlandschaft für dieses Land sind.

Und nicht zuletzt muss man auch die Patienten/-innen loben. Sie bleiben in den Apotheken ruhig, sie geben acht, sie verhalten sich größtenteils vorbildlich. Die Patienten wissen: Wir tun alles für sie, was in unserer Macht steht. Selbstverständlich.

Dr. pharm. Clemens Szczepanski, 7350 Oberpullendorf