Helft den Almbauern!

Nun ist es wieder so weit, und Wölfe haben in Schafherden gewütet. Mein Herz blutet! Es schlägt für die regionale Landwirtschaft und unsere Kultur im alpenländischen Raum. Ich kann nicht verstehen, dass Wildtiere (Wolf, Bär) in bewirtschafteten Regionen angesiedelt werden, dafür aber immer mehr Landwirte gezwungen sind, die Almwirtschaft aufzugeben. Ein Raubtier, das nicht nur seinen Hunger stillt, sondern elendiglich verendende Haustiere zerbissen liegen lässt, gehört nicht in unsere Zivilisation.

Ich höre schon das Geschnatter von wegen Einzäunen der Almgebiete und Bewachung durch Herdenhunde. Wer die Situation vor Ort und im Gelände kennt, weiß ob der Undurchführbarkeit solcher Vorschläge. Wer mit betroffenen Almbauern spricht, erlebt ihre Verzweiflung. Es geht nicht in erster Linie ums Geld, es ist der Almfrieden dahin und mit ihm eine Naherholungszone für die gesamte Bevölkerung. Zugewachsene Almen und aufgegebene Landwirtschaften betreffen in weiterer Folge uns alle. " Dem Wolf die Wildnis, den Schafen die Alm" - der Aussage eines Landwirts ist nichts hinzuzufügen!



Annelies Hartl, 5771 Leogang